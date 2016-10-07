Хакеры узнали число принимавших допинг американских спортсменов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 200 американских спортсменов имеют разрешение на прием запрещенных препаратов. Об этом говорится в документах, опубликованных хакерской группой Fancy Bear.

Всего в 2015 году американцам было выдано 583 разрешения по правилу терапевтических исключений (TUE). Эта цифра отличается от официальной информации Американского антидопингового агентства (USADA).

Там говорится о 653 запросах на TUE, в ответ на которые было выдано 402 разрешения. Больше всего их выдали в велоспорте, легкой атлетике, триатлоне, плавании и лыжных видах спорта.

Кроме этого, согласно опубликованным данным, несколько членов паралимпийской сборной США имели терапевтическое разрешение на прием запрещенных препаратов. Среди принимавших допинг – победители Игр в Рио-де-Жанейро в баскетболе на колясках.

По информации хакеров, доктор Федорук из USADA прикрывает использование допинга американскими атлетами под видом спортивного питания. Так, пловец Пэйс Кларк, имеющий повышенный уровень тестостерона, не был дисквалифицирован. Вместо этого, USADA попросила пересмотреть результат и сбалансировать любые несоответствия.