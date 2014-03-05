Велогонщик Свешников попался на допинге

Фото: ИТАР-ТАСС

Допинг-проба российского велогонщика Кирилла Свешникова дала положительный результат. Он временно отстранен от тренировок и соревнований, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Запрещенные вещества были обнаружены в допинг-пробе, которую взяли у велогонщика 23 января этого года в ходе чемпионата России по велоспорту.

Какое именно запрещенное вещество было обнаружено в крови Свешникова - не сообщается.

В случае, если проба В подтвердит наличие допинга в анализах велосипедиста, призеру чемпионатов мира и Европы грозит дисквалификация на два года.