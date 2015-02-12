В 2014 году донорскую кровь сдали более 78 тысяч человек

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Донорами крови в столице в прошлом году стали более 78 тысяч человек, сообщила Агентству "Москва" главный врач Московской станции переливания крови Ольга Майорова.

По ее словам, за прошедший год в системе московского здравоохранения было осуществлено около 170 тысяч донаций крови или ее компонентов. В среднем в Москве за год переливается до 50 тысяч литров компонентов донорской крови.

"С помощью программ поддержки доноров Москвы в целом потребности города в компонентах донорской крови удовлетворяются по запросам лечебных учреждений. В оперативном запасе находятся компоненты крови для работы в течение трех дней, в стратегическом запасе (длительное хранение в условиях низких и сверхнизких температур) - до 30 тысяч литров плазмы и 3,5 тысяч доз эритроцитсодержащих компонентов", - сказал Майорова.

Тем не менее, по ее словам, как и во всем мире, в Москве существуют периоды значительного снижения донорской активности - во время новогодних и летних каникул, а также во время майских праздников. "Необходимо постоянно пополнять "полку выдачи" тромбоцитов, поскольку срок их хранения только пять дней, и создание долгосрочных резервов почти невозможно", - добавила Майорова.

Отметим, за 2013 год кровь и плазму сдали более 78 тысяч москвичей. Всего же в столице в 2013 году было произведено почти 100 тысяч донаций, из них около 85 - безвозмездных. В результате, службе крови удалось заготовить более 78 тысяч литров крови.

Кроме того, выездные бригады станции переливания крови осуществили 316 выездов, во время которых проведено более 18 тысяч донаций. Из этого количества около 12 тысяч были произведены при проведении акций "День донора" в столичных вузах.

Стать донором может любой желающий старше 18 лет и весом более 50 килограммов, у которого нет абсолютных или временных противопоказаний. На станции переливания при себе достаточно лишь иметь паспорт.