В НИИ имени Склифосовского есть все компоненты крови для переливания

Фото: ИТАР-ТАСС

В НИИ имени Склифосовского, что сейчас недостатка крови для переливания нет. Накануне было объявлено, что столичному полицейскому Владимиру Крохину, который был ранен в школе №263, требуется донорская кровь.

"В настоящий момент мы обеспечены полностью всеми компонентами крови для переливания. Больным переливается не кровь, а именно ее компоненты", - заявила в интервью телеканалу "Москва 24" заведующая отделением трансфузиологии НИИ имени Склифосовского Елена Кобзева.

Состояние самого же полицейского Владимира Крохина остается тяжелым. Он находится в реанимации. Владимиру Крохину была сделана операция в НИИ имени Склифосовского. По предварительным оценкам, она прошла успешно.

Напомним, около полудня 3 февраля ученик школы №263 на Отрадной улице открыл стрельбу в помещении учебного заведения, после чего взял в заложники детей и учителей. В результате был убит полицейский и учитель школы, а также ранен охранник.

Устроившего стрельбу старшеклассника нейтрализовали, а заложников освободили в течение часа. Учеников, эвакуированных в ходе ЧП, перевели в соседнюю школу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям о захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.