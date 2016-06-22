Девять ветхих домов отремонтируют в центре Москвы в этом году

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В этом году в центре столицы отремонтируют девять ветхих домов, сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, работы уже закончились на четырех объектах. А до конца года планируется завершить работы еще по пяти объектам, передает Агентство "Москва".

Сегодня строительно-монтажные работы, среди которых проведение капитального ремонта, ремонт фасадов и ремонтно-реставрационные работы, ведутся по 18 объектам.

В шести округах Москвы проведут реновацию застроенных кварталов общей площадью более 300 гектаров. К осени планируется определить градостроительный потенциал спальных районов, возможный объем сносимого жилья и домов для капитального ремонта.

Жильцов пятиэтажек может ждать волновое переселение. Для этого город собирается привлечь частных инвесторов, которые будут строить стартовые дома для расселения москвичей. Программа реновации будет адресной.

Проекты должны быть готовы осенью. Они будут включать не менее трех вариантов объема сносимого жилья и минимум два способа реконструкции и капремонта. Плотность застройки, в случае принятия решения о сносе, тоже будет обсуждаться. Власти обещают обеспечить волновое переселение горожан, чьи дома будут ремонтировать или сносить.