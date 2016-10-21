Эко-дом построят на юге Москвы в 2018 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Эко-дом Всемирного фонда дикой природы WWF (World Wildlife Fund) возведут в столице в 2018 году. Об этом Агентству "Москва" сообщил директор WWF в России Игорь Честин.

Новое строение появится в 1-м Кожевническом переулке на месте старой постройки, которую планируется снести в ближайшее время. Срок окупаемости инвестиций в создание дома должен составить меньше 20 лет.

Проект дома был запланирован еще около 10 лет назад. По этой причине представители фонда намерены его изменить. Если раньше солнечные батареи для крыш были дорогими, то теперь их цена упала, и они будут применяться для получения электроэнергии в здании. Также для отказа от кондиционеров и улучшения теплообмена и циркуляции воздуха планируется использовать инновационную систему вентиляции.

"Воздух перед тем, как попадает в здание, пройдет по подземному контуру на глубине, за счет этого круглый год поступающий воздух будет иметь четыре градуса тепла, так как под землей как раз четыре градуса. Значит, летом это охлаждение – у нас не будет кондиционирования, а зимой – это дополнительный подогрев, так как снаружи идет воздух отрицательной температуры", – пояснил Честин.

Воду, которая используется для мытья рук и посуды, после механической очистки будут повторно применять для канализационного слива. Материалы для строительства самого дома пока обсуждаются. С одной стороны, они должны быть экологичными, но с другой – недорогими, чтобы бизнес или госструктуры могли по примеру WWF выгодно осуществлять строительство собственных зданий.