21 июля 2016, 11:30

Город

101-летний жилой дом в Басманном районе отремонтируют

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Москомэкспертиза согласовала капитальный ремонт жилого дома 1915 года постройки в Басманном районе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

6–7-этажный кирпичный жилой дом с подвалом и чердаком располагается по адресу: Подсосенский переулок, дом 22.

В доме заменят кровлю, обработают деревянные конструкции крыши антисептическим и огнезащитным составами, а также отремонтируют элементы стропильной системы, чердачные и подвальные помещения.

Помимо это, в здании заменят магистральные трубопроводы и стояки систем холодного и горячего водоснабжения, системы отопления и канализации. А также полностью поменяют магистральные стояки квартир, этажных щитов и общедомового освещения.

Существующую планировку помещений в здании сохранят.

В этом году в центре столицы отремонтируют девять ветхих домов. Работы уже закончились на четырех объектах. До конца года планируется завершить работы еще по пяти объектам.

