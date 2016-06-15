Пандусы в домах установят без согласия жильцов

Фото: ТАСС/Николай Мошков

Пандусы для маломобильных граждан будут устанавливать без согласия собственников квартир в доме. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что пандус или подъемник для людей с ограниченными возможностями часто не удается построить из-за того, что некоторые жильцы выступают против. Согласно документу, при установке таких пандусов общее собрание собственников помещений в доме проводиться не будет.

Работы по установке пандусов для маломобильных граждан в Москве закончат до конца года.

Сейчас в городе проживает около 1,2 миллиона маломобильных граждан. Одним из ключевых направлений их социальной поддержки и интеграции является создание безбарьерной городской среды. По сравнению с 2010 годом доля зданий, полностью или частично приспособленных для инвалидов выросла в 1,5 раза.