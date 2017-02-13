Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Полувековой жилой дом отремонтируют в Замоскворечье, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Восьмиэтажное здание находится на Овчинниковской набережной.

По словам председателя ведомства Валерия Леонова, в рамках капитального ремонта предусмотрен целый ряд комплексных работ. В частности, строители произведут ремонт кирпичных стен методом их перекладки, отремонтируют входные группы, подвальные и чердачные помещения.

Обновят и фасад самого здания – ремонтные работы проведут, сохранив архитектурный облик здания и планировку внутренних помещений. Кроме того, запланирована замена общедомового освещения, а также систем отопления, водо- и электроснабжения. Перекладку внутридомового газопровода низкого давления проведут с заменой стояков и установкой отключающих устройств.