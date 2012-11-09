Жильцы дома в САО жалуются на неработающий лифт

Фото: ИТАР-ТАСС

Жильцы дома, расположенного по адресу Бескудниковский проезд, 4, корпус 1, рассказали о том, что в их подъезде вот уже два месяца не работает пассажирский лифт.

"Мы неоднократно делали заявки в диспетчерскую и там сказали, что нет лебедки. Затем мы позвонили в Мослифт, где сообщили, что лебедка есть, но ее нужно выкупить", - отметили читатели M24.RU.

В районной управе "Бескудниково" жильцам дома заявили, что не располагают деньгами на покупку нужной детали.

"Но ведь мы исправно платим за коммунальные услуги, а именно за ремонт и содержание жилья. Куда эти деньги деваются непонятно", - недоумевают наши читатели.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб - делайте новости вместе с M24.RU.