Активные граждане помогут раскрыть информацию о капремонте

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Голосование, посвященное раскрытию информации о капитальном ремонте для собственников жилья, началось на портале "Активный гражданин", сообщает пресс-служба проекта.

Правительство Москвы планирует сделать запущенную в 2015 году программу капремонта еще более открытой и удобной для жителей города. На портале госуслуг Москвы создадут новый сервис, который даст пользователям возможность в любой момент получить информацию об уплаченных взносах, остатке средств, проведенных или планируемых работах.

Как узнать срок капремонта в своем доме

В ходе голосования в проекте "Активный гражданин" жителям города предлагают решить, какие сведения о накоплениях и проведении капремонта будут публиковаться.

В первом вопросе, касающемся финансовой информации, активные граждане могут проголосовать за публикацию сведений о выбранном способе накопления средств, размере начисленных и уплаченных взносов по собственной квартире или дому в целом, а также информации о задолженности или переплате.

Второй вопрос посвящен сведениям о проведении капремонта. Горожанам предлагают решить, хотят ли они видеть на портале информацию о включении дома в региональную программу, иметь возможность ознакомиться с расписанием запланированных мероприятий, данными об отборе проводящей ремонт организации и результатами уже выполненных работ.

По каждому вопросу можно выбрать несколько вариантов ответа. Также москвичи могут высказать свои предложения и пожелания.

Принять участие в голосовании можно на сайте ag.mos.ru или в мобильном приложении проекта.

Напомним, в марте мэр Москвы подписал закон, устанавливающий дополнительные льготы для пенсионеров по уплате взносов на капремонт. Согласно закону, в Москве устанавливаются льготы по уплате взносов на капремонт в размере 50 процентов для пенсионеров старше 70 лет. Пенсионеры старше 80 лет освобождаются от уплаты взносов. Льготами смогут воспользоваться около 120 тысяч пожилых москвичей.