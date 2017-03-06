Форма поиска по сайту

06 марта 2017, 16:00

Город

Что построят в моем районе: 15-этажный жилой дом в САО

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Москомэкспертиза согласовала документацию для строительства дома на севере столицы, сообщает пресс-служба комитета.

15-этажный односекционный жилой дом построят на улице Самеда Вургуна в районе Аэропорт.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в здании запроектировано 60 квартир: 22 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 18 трехкомнатных.

Вход предусмотрен с обеих сторон дома. На первом этаже разместят офисные и торговые помещения с отдельными входами, а также помещения консьержа. Для связи между этажами будет служить лестница и два лифта грузоподъемностью 630 и 1000 килограмм.

Дом оборудуют мусоропроводом и мусоросборной камерой, расположенной на первом этаже.

На прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки, места для отдыха, во дворе разобьют газоны, посадят деревья и кустарники. Планируется устройство наземных плоскостных автостоянок.

Строительство продлится около 11 месяцев.

В районе Аэропорт построят также жилой комплекс с пристроенным физкультурно-оздоровительным комплексом и подземной стоянкой.

Здания возведут на улице Черняховского и в Большом Коптевском проезде. В рамках первого этапа построят несколько корпусов жилого комплекса. Всего запроектировано более тысячи квартир.

Двухэтажное здание ФОК пристроят к одному из корпусов. На первом этаже появятся детская комната, детский и взрослый бассейны, на втором этаже расположатся тренажерные залы, залы для проведения групповых занятий, а также кабинет врача.

Подземная отапливаемая автостоянка рассчитана на 704 машино-места. Дополнительные паковочные места организуют и на прилегающей к жилому комплексу территории. В подземной части корпусов запроектированы индивидуальные хозяйственные кладовые для жильцов.

