Здания эпохи конструктивизма не войдут в программу реновации ветхого жилья

Столичная программа реновации ветхого жилья не затронет дома эпохи конструктивизма, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этот список входят здания, построенные в 40 рабочих поселках Москвы в 20-е – 30-е годы прошлого столетия, а также дома, возведенные в первые годы после Великой Отечественной войны.

По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, они не являются выделенными объектами или объектами культурного наследия и по формальным признакам могут войти в программу реновации ветхого жилья.

"Мы дополнительно их посмотрели совместно с экспертами — представителями нашего Научного совета, который работает при Департаменте культурного наследия. Также для экспертной оценки мы пригласили Константина Михайлова — члена Совета при президенте РФ по культуре и искусству и одного из основателей общественного движения “Архнадзор", – заявил Емельянов.

Он добавил, что по результатам оценки экспертов, здания не включили в предварительный список столичной программы реновации.

