Москва предложила купить квартиры 2000 семьям очередников

Фото:Тасс/Борис Кавашкин

Власти Москвы с начала года предложили 2000 семьям очередников улучшить жилищные условия. Об этом сообщил в интервью m24.ru заместитель департамента городского имущества Иван Щербаков.

"В текущем году 2000 семьям очередников были направлены уведомления с предложением улучшить жилищные условия и воспользоваться субсидией на приобретение или строительство жилья", – сказал Щербаков.

Более 500 семей получили уведомления с предложением конкретных вариантов жилых помещений по договорам найма в бездотационных домах и по договорам соцнайма.

"Работа по обеспечению жителей города Москвы, состоящих на учете, продолжается. До 2018 года совместными усилиями мы намерены выполнить в полном объеме все задачи, поставленные в рамках программы "Жилище", – заявил чиновник. По его словам, объемы жилья и средства субсидий передаются очередникам и переселенцам, исходя из возможностей бюджета города Москвы и строительного комплекса.

В Москве в очереди на улучшение жилищных условий стоит более 100 тысяч семей. Чтобы встать на очередь необходимо быть зарегистрированным в Москве не менее 10 лет и иметь жилую площадь менее 10 кв.м. на каждого члена семьи.

С 2008 года у городских очередников есть возможность получить квартиру в бездотационном доме. Так называется некоммерческое жилье, которое предоставляется москвичам с невысоким доходом. Квартиры в таких домах нельзя приватизировать, а стоимость найма ниже рыночной в два-три раза. В 2014 году в Москве было 10 бездотационных домов, еще 5 располагаются в подмосковном Подольске. Они насчитывают 4 251 квартиру.



Светлана Казанцева, Марина Курганская