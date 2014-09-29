Курс евро на Московской бирже превысил 50 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Курс евро на Московской бирже в понедельник, 29 сентября, превысил 50 рублей. В ходе торгов европейская валюта возросла в цене на 51 копейку, сообщает пресс-служба биржи.

Отметим, что впервые с апреля 50-рублевый порог евро превысил 16 сентября. Сообщалось, что повышение курса в том числе связано с введением новых санкций Евросоюза и США в отношении России.

В то же время официальный курс доллара вырос на 32 копейки. Таким образом он обновил свой исторический максимум, достигнув отметки 39,5 рублей.

Напомним, что официальный курс евро, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 49,37 копейки, до 49,3386. Курс доллара вырос на 42,36 копейки, до 38,7243.