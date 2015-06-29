Форма поиска по сайту

29 июня 2015, 10:39

Экономика

Курс доллара на открытии торгов превысил 55 рублей

Доллар на Московской бирже превысил отметку в 55,5 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос почти на 60 копеек - до 55,37 рубля.

Выше 55 рублей предыдущий раз биржевой курс евро поднимался более двух недель назад. Биржевой курс евро прибавил 34 копейки и поднялся до 61,53 рубля.

По мнению экспертов, основной причиной ослабления рубля стали негативные тенденции на мировом фондовом рынке из-за кризиса в Греции. Так, в минувшие выходные провалились очередные переговоры Афин с международными кредиторами.

После этого греческие власти объявили о закрытии местных банков на неделю и введении ограничений на движение капитала. В настоящее время клиенты банков смогут снимать не более 60 евро в сутки, кроме того, запрещен перевод денежных средств за рубеж, кроме предварительно согласованных коммерческих сделок.

Стоит отметить также падение цен на нефть из-за ситуации в Греции. Стоимость барреля нефти Brent утром в понедельник опустилась до 62,4 доллара.

доллар евро курсы валют

