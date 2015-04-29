Доллар подешевел на 60 копеек, евро – на 10 копеек

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Курс доллара на 30 апреля опустился на 60 копеек, сообщается на сайте Центробанка.

Стоимость американской валюты снизилась с 52,3 до 51,7 рубля, а евро – с 56,9 до 56,8 рубля.

Отметим, что с начала недели валюты только дорожали, причем неделю назад они также показывали рост, но ближе к выходным подешевели.

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая в пятницу на лекции в Санкт-Петербурге, отметил, что российский рубль, курс которого к доллару с февраля по апрель вырос почти на 30 процентов, укрепился слишком сильно.

"Произошло то, что и следовало ожидать: стабилизировался объем золотовалютных резервов, рубль сначала был стабильный, а сейчас начал укрепляться. Укрепился, мы считаем, даже чересчур, слишком много", – сказал чиновник.

А первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Форуме финансовой стабильности заявила, что укрепление рубля из-за роста цен на нефть закончилось.