Официальные курсы доллара и евро выросли почти на два рубля

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Центробанк России установил официальные курсы валют на 29 октября. Доллар и евро подорожали почти на два рубля, сообщает пресс-служба регулятора.

Доллар укрепился на 1 рубль 82 копейки и теперь стоит 65 рублей 32 копейки. Евро торгуется на уровне 72 рубля 15 копеек, что на 1 рубль 94 копейки выше сегодняшнего курса Центробанка.

26 октября американская и европейская валюта также выросли в цене – на 52 и 22 копейки соответственно.

Ослабление рубля [URL=http://www.m24.ru/articles/88650]происходит[/URL на фоне снижения цен на нефть. Так, сырье марки Brent по данным на 10.40 28 октября торгуется на уровне 46,79 доллара за баррель.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшее время курс рубля будет очень нестабильным. Он призвал россиян готовиться к колебаниям валютного курса.

Падение курса рубля эксперты связывают с ценами на нефть, которые вновь пошли вниз на фоне статистических данных из США.