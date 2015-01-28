Курсы евро и доллара на четверг снизились

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Центробанк установил официальный курс евро на четверг, 29 января, на уровне 76,2 рублей. Европейская валюта подешевела на три копейки. Доллар тоже сдал позиции на 66 копеек и стоит 67,1 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Накануне американская и европейская валюты наоборот выросли почти на два рубля.

Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого регулятор поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Рекордного же снижения рубль достиг 18 декабря, когда официальный курс доллара превысил 67 рублей 78 копеек, а евро - 84 рубля 58 копеек.