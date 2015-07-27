Евро на Московской бирже поднялся выше 65 рублей впервые с марта

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс евро на открытии торгов на Московской бирже вырос до отметки 65,07 рубля. Таким образом, европейская валюта оказалась выше 65 рублей впервые с 20 марта.

Доллар также достиг 59 рублей. Последний раз он был на этом уровне 23 марта. Рубль дешевеет на фоне падающей цены на нефть. Стоимость "черного золота" марки Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала до 54,56 доллара за баррель.

Ранее m24.ru сообщало, что граждане России массово понесли свои сбережения в банки. По данным ЦБ, только за июль объем вкладов вырос на 500 миллиардов рублей. Всего россияне держат на счетах почти 20 триллионов рублей. Это больше, чем все доходы бюджета.

В то же время ставки по срочным депозитам сейчас постепенно снижаются и становятся менее выгодными. Это связано с тем, что инфляция стабильно уменьшается и экономика, как выяснилось, просела не так глубоко, как казалось еще полгода назад.

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках страны сейчас почти 11 процентов, причем в январе она была больше 15 процентов.

Отметим также, что в последнее время рубль неуклонно снижается: за два месяца доллар подорожал почти на семь рублей. Минэкономразвития считает, что в этом году доллар будет стоить около 60 рублей. В 2016 году, по данным министерства, американская валюта будет стоить 56,8 рубля, в 2017 году – 54,5 рубля, в 2018 году – 53,2 рублей.

В то же время Центробанк постепенно снижает ключевую ставку (процент, под который регулятор выдает кредиты банкам). 30 января ее снизили с 17 до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов, 30 апреля – до 12,5 процента и 15 июня – до 11,5 процента годовых.

По данным экспертов, ключевая ставка влияет на кредиты и депозиты: чем выше процент от ЦБ, тем дороже заем и больше доход от вкладов.