Официальный курс доллара вырос на 52 копейки, евро – на 22 копейки

Центробанк установил официальные курсы валют на 27 октября. Доллара подорожал на 52 копейки - до 62,5 рубля. Евро вырос до 69, 01 рубля, прибавив в цене 22 копейки, сообщается на официальном сайте регулятора.

Напомним, в минувшую пятницу официальные курсы американской и европейской валют значительно снизились: евро потерял 2,29 рубля, доллар - 86 копеек. В тот же день в ходе торгов на Московской евро упал до 68,64 рубля, достигнув минимального уровня с конца августа.

Как сообщало m24.ru ослабление евро произошло на фоне заявлений президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о возможной корректировке программы количественного смягчения в декабре.

Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что Россия выберется из кризиса к весне 2016 года. По его словам, за первые три квартала ВВП России упал на 3,8 процента по сравнению с прошлогодним периодом. По итогам года спад прогнозируется на уровне 3,8-3,9 процента.