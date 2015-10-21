Официальный курс доллара вырос до 62,63 рубля, евро – до 71,17 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 22 октября, вырос на 46,89 копейки и составил 62,63 рубля, следует из данных Центробанка РФ.

Стоимость европейской валюты увеличилась на 64,48 копейки – до 71,17 рубля.

Накануне нефть марки Brent поднялась в цене до 48,78 долларов за баррель, нефть WTI – до 46,12 долларов после резкого падения.

Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что Россия выберется из кризиса к весне 2016 года. По его словам, за первые три квартала ВВП России упал на 3,8 процента по сравнению с прошлогодним периодом. По итогам года спад прогнозируется на уровне 3,8-3,9 процента.