21 августа 2015, 13:15

Экономика

Официальный курс доллара превысил 68 рублей, евро – 76 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на 22-24 августа вырос на 1 рубль 16 копеек – до 68,12 рубля. Евро поднялся на 2 рубля 20 копеек – до 76,67 рубля, сообщает пресс-служба ЦБ.

Стоит отметить, что рубль снижается на фоне стремительно падающей нефти. Ранее m24.ru сообщало, что в ходе сегодняшних стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE опустилась до 46 долларов за баррель.

Таким образом, цена на "черное золото" достигла минимальных отметок за последние несколько лет. Упав до отметки в 46 долларов примерно в 8.30 утра, Brent так и не пробил этот уровень.

Однако в 11.15 нефть вновь стала снижаться и достигла уровня 46,14 доллара. На 13.15 мск стоимость одного барреля нефти составляет 46,32 доллара.

Сюжет: Изменение курсов валют
