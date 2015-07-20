Официальные курсы евро и доллара упали

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на вторник упал до 56 рублей 83 копеек, что на 0,87 копейки ниже предыдущего показателя, сообщает пресс-служба ЦБ. Европейская валюта снизилась на 22,5 копейки до 61,69 рубля.

Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявлял, что курс рубля находится в раойоне фундаментального значения в 55 рублей за доллар и колеблется в пределах плюс-минус три рубля.

"Это естественное значение рубля, связанное с состоянием платежного баланса страны", – считает министр.

Напомним, на прошлой неделе в России снизились ставки по ипотеке на вторичном рынке. Льготные категории граждан могут получить заем под 12 процентов годовых.

Для остальных ставка составляет от 13 до 13,5 процента в зависимости от суммы кредита и размера первоначального взноса.