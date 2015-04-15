Биржевой курс евро упал ниже 54 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Российский рубль продолжает укрепляться в ходе утренних торгов на Московской международной валютной бирже. Несмотря на предпринятые Центробанком меры, призванные стабилизировать ситуацию, отечественная валюта продолжает обновлять годовые максимумы стоимости.

Курс евро впервые с 1 ноября прошлого года упал ниже 54 рублей. По состоянию на 11.10 за евро дают 53 рубля 56 копеек.

Снизился и доллар, который вплотную подобрался к стратегическому рубежу в 50 рублей. Сейчас американская валюта торгуется на уровне 50 рублей 47 копеек за доллар.

Укрепление стало возможно в том числе и за счет стабилизации цен на нефть. "Черное золото" выросло в стоимости до 60,5 доллара за баррель, что является едва ли не самым большим значением для этого года.

Отметим, что в Центробанке России сочли стремительное укрепление рубля происками валютных спекулянтов (равно как и резкое падение отечественной валюты в ноябре – декабре прошлого года). В связи с этим регулятор принял решение удвоить ставки по валютному РЕПО. Однако эта мера пока не возымела действия – рубль продолжает дорожать.

Стоит отметить, что минимальных значений российская валюта на ММВБ достигла 17 декабря прошлого года. Тогда произошло обвальное падение рубля – примерно к 17.00 дня за евро давали около 100 рублей, а за доллар – чуть больше 80. Правда, к концу дня рубль начал рост и отыграл часть утраченных позиций.