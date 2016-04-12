Курс доллара впервые с ноября упал ниже 66 рублей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Курс доллара на Московской бирже впервые с 30 ноября 2015 года упал ниже 66 рублей. На 18:00 по московскому времени американская валюта стоит 65,90 рубля, что на 0,8 рубля ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Биржевой курс евро к рублю упал ниже 75 рубля, опустившись до 74,9 рубля, что на 1,1 рубля ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Укрепление рубля ускорилось на фоне быстрого нефтяных котировок. В ходе вечерних торгов на бирже ICE стоимость барреля Brent поднялась до 43,99 доллара за баррель, что на 2,7 процента выше уровня закрытия 11 апреля.