Официальный курс евро на четверг вырос на 32 копейки

Официальный курс евро на 11 декабря прибавил 32 копейки

Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро на четверг, 11 декабря. Европейская валюта выросла на 32 копеек - до 67,19 рубля, а американская прибавила 6 копеек и стоит 54,27 рубля, сообщается на сайте ЦБ РФ.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, увеличилась по сравнению с показателем на среду на 18 копеек и составила 60,09 рубля.

Напомним, что 11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

Несмотря на отмену валютного коридора, Банк России оставил за собой право выходить на рынок с валютными интервенциями, если курс рубля резко падает.

Отметим, что с начала 2014 года доллар и евро подорожали более чем на 20 рублей. Падение курса национальной валюты эксперты связывают с понижением цен на нефть, а также последствиями экономических санкций, объявленных России США и Евросоюзом из-за событий на Украине.