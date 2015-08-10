Что будет с российской экономикой при падении мировых цен на нефть

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Стоимость нефти упала до многомесячного минимума – цена снижалась до 48,25 доллара за баррель, сообщает Reuters. Эксперты считают, что снижение может продолжится, что негативно скажется на российской валюте.

Последний раз стоимость топлива так опускалась в начале года. Цены снизились на фоне сообщений о снижении экспорта из Китая.

Наряду с этим поднялись официальные курсы валют: доллар прибавил в стоимости 66 копеек и теперь торгуется на уровне 64 рубля 50 копеек. Евро подорожал на 94 копейки – до 70 рублей 75 копеек.

По словам руководителя направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никиты Масленникова, в прошлом году нефть доходила до 47 долларов за баррель. "Это дает ориентир на краткосрочное снижение до этого показателя в ближайшие несколько дней", – отметил Масленников.

Эксперт также добавил, что рынок будет изменчивым в ближайшие несколько дней, причем "нефть протестирует планку в 47 долларов за баррель и постараться уйти вниз".

Среди причин такого снижения, по мнению Масленникова, объемы поставок нефти Ираном, превышение квоты ОПЕК и самое главное – это ожидание, насколько просядет рынок Китая, самого крупного потребителя сырой нефти. Эксперт считает, что рабочий прогноз – от 6,5 до 6,8 процента ВВП. Если будет ниже, то спрос сузится и цены будут находится в районе 50 долларов. Если выше, то цены будут в районе 55 долларов за баррель.

"Для нас это – постоянное давление на национальную валюту, но не слишком драматичное, потому что при коридоре колебания от 50 до 55 долларов справедливая стоимость доллара – 58–65 рублей", – считает он.

Эксперт предупреждает, что возможен отскок и до 70 рублей за доллар, если нефть не "зацепится" за 47 долларов и упадет до 45. Тогда доллар подорожает, но Центробанк не пойдет на валютные интервенции. В то же время, считает Масленников, спрос на валюту нужно будет удовлетворять, потому что в сентябре будет погашение внешнего корпоративного долга российских компаний.

Похожего мнения придерживается и руководитель департамента оценки компании "Финэкспертиза" Алексей Баскаков. Он считает, что в будущем от цены на нефть можно ждать либо дальнейшего падения до 45 долларов за баррель, либо стремительного поворота в сторону роста.

"Сейчас рынок находится в ожидании роста цены на нефть свыше 50 долларов за баррель, а в настоящий момент курс рубля достиг критически низкого значения. Если ситуация не изменится, то следует ожидать новый скачок цен. ЦБ вмешается, чтобы стабилизировать национальную валюту. Поэтому, если действия регулятора совпадут с ростом цены на нефть, то следует ожидать стоимость доллара на отметке в 60–62 рубля", – отметил он.