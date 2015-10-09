Форма поиска по сайту

09 октября 2015, 11:01

Экономика

Курс евро упал ниже 69 рублей впервые с августа

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

В ходе торгов на Московской бирже курс евро упал до 68,84 рубля, опустившись, таким образом, ниже отметки 69 рублей впервые с 5 августа.

Американская валюта подешевела на 35 копеек до уровня 61,02. Рубль растет на фоне повышения цен на нефть: стоимость барреля Brent выросла на 1,21% до 53,69 доллара.

Напомним, официальный курс евро, установленный Банком России на 9 октября, составляет 70,31 рубля. Доллар опустился до 62,29 рубля, что на 41,19 копейки ниже предыдущего показателя.

