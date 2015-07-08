Форма поиска по сайту

08 июля 2015, 13:05

Экономика

ЦБ снизил официальный курс доллара на копейку, евро вырос на 4 копейки

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Центробанк снизил официальный курс доллара на 9 июля, но поднял евро, сообщается на сайте регулятора.

Курс американской валюты снизился менее чем на одну копейку – с 57,2192 до 57,2174 рубля. Европейская валюта поднялась на 4 копейки – с 63,04 до 63,08 рубля.

Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев сообщил, что курс рубля находится вблизи фундаментального значения в 55 рублей за доллар и колеблется в пределах плюс-минус три рубля.

"Это естественное значение рубля, связанное с состоянием платежного баланса страны", – уверен Улюкаев.

Снижение рубля происходит на фоне понижения котировок на нефть Brent. Падение цен на нефть эксперты также связывают с возможным выходом Греции из еврозоны, что может ввергнуть Евросоюз в кризис и подорвать доверие инвесторов к нему.

Афины не провели выплаты по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

Правительство страны решило провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или наоборот. В минувшее воскресенье в Греции прошел референдум, где более 60 процентов проголосовавших сказали "нет" требованиям европейских кредиторов о жесткой экономии, а 39 процентов согласились на них.

