Официальный курс евро снизился на 74 копейки

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк установил курс евро на 6 февраля на уровне 47,2159 рубля, говорится на сайте финансового регулятора. Тем самым курс европейской валюты по сравнению с предыдущим днем снизился на 74 копейки.

Кроме того, курс доллара понизился на 49 копеек - до 34,9592 рублей.

Курс евро ЦБ уменьшил впервые 28 января, до этого он постоянно рос. Так, 1 января 1 "европеец" стоил 45,0559 рубля, а 28 января - уже 47,49 рубля, что превысило показатели за всю историю наблюдений.

Таким образом, сбылись прогнозы тех аналитиков, которые прогнозировали скорое "похудение" евро по отношению к российской валюте.

"То, что сейчас происходит с рублем, - это последствие острой и направленной спекулятивной игры против рубля... Еще несколько недель назад никто из профессиональных участников финансового рынка не ожидал столь радикального и сильного ослабления рубля. У меня есть ощущение, что в ближайшие дни, не говоря уже о неделях и месяцах, мы увидим обратную тенденцию. Евро ослабеет", - прокомментировал ситуацию экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский.