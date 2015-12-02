Доллар поднялся выше 67 рублей впервые с сентября

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с середины сентября поднялся выше 67 рублей, сообщается на сайте ММВБ.

Максимальное значение для американской валюты составило 67,18 рубля. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 3 декабря – 66,7 рубля.

Другой рекорд на торгах установил евро – он вырос до 71 рубля впервые с 16 ноября.

В то же время нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи упала на 1,1%, до 43,95 доллара за баррель. Эксперты отмечают, что динамика цен на нефть по-прежнему носит неопределенный характер и является потенциальным источником риска. Однако сильные движения пока маловероятны, поскольку участники рынка ожидают итогов встречи ОПЕК 4 декабря, а также данных по запасам нефти в США.