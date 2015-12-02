Курс евро поднялся до отметки в 71 рубль впервые за две недели

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос до 71 рубля впервые с 16 ноября.

Американская валюта прибавила 34 копейки и достигла 66,95 рубля. При этом доллар не стоил дороже 67 рублей с середины сентября.

Ослабление рубля связано с очередным падением цен на нефть. Так, стоимость нефти марки Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи упала на 0,5% до 44,22 доллара за баррель.

Как отмечает ТАСС, динамика цен на нефть по-прежнему носит неопределенный характер и является потенциальным источником риска. Однако, по словам экспертов, сильные движения пока маловероятны, поскольку участники рынка ожидают итогов встречи ОПЕК 4 декабря, а также данных по запасам нефти в США.