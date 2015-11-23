За пять лет в Москве в два раза сократилось количество долгостроев

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

За прошедшие пять лет в столице вдвое сократилось количество долгостроев. Об этом в интервью "Ведомостям" рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"В городе был 671 долгострой. За пять лет мы достроили 313 объектов. Таким образом, количество долгостроев сократилось почти вдвое", – заявил Хуснуллин.

По его словам, власти также активно занимались и проблемой ветхих зданий в центре Москвы.

"У таких объектов есть юридические проблемы, не оформлена земля или нет права собственности. Мы разработали дорожную карту почти по всем таким зданиям. Их около ста, по всем приняты решения", – подчеркнул заммэра.

Ранее m24.ru сообщало, что в Москве остается 358 долгостроев. За пять лет перечень объектов сократился на 313 позиций. Зачастую, это связано либо с возобновлением работ, либо с вводом объектов в эксплуатацию.

Только за третий квартал этого года список покинули 19 долгостроев. По трем из них было возобновлено строительство, четыре введены в эксплуатацию. Среди последних – инженерия на улицах Окская и Сосинская для обеспечения жилой застройки, и транспортная магистраль на 1-й Магистральной улице между Звенигородским шоссе и Москва-Сити.