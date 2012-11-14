Около 30 тысяч москвичей не смогли уехать за границу из-за долгов

Фото: ИТАР-ТАСС

Судебные приставы Москвы подвели итоги работы за 10 месяцев 2012 года. За это время право на выезд за пределы Российской Федерации было ограничено почти 30 тысячам жителей столицы. Из них более 5 тысяч человек - должники по алиментам.

Всего на исполнении у приставов находилось 945 тысяч производств, сумма взыскания по которым превышает 1 триллион 170 миллиардов рублей. Стоимость арестованного имущества должников составляет почти 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного УФССП.

С начала года приставы возбудили 900 уголовных дел в отношении должников. Большинство из них из-за уклонения от уплаты алиментов, незаконные действия в отношении арестованного имущества, неисполнение приговора суда и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Кроме того, сотрудники ведомства за 10 месяцев принудительно привели более 10,5 тысяч человек на судебные заседания и более 6 тысяч на прием к судебному приставу-исполнителю.