Москвичам советуют провериться на долги перед выездом за рубеж

ИТАР-ТАСС

Служба судебных приставов столицы советует москвичам перед выездом за границу поинтересоваться, нет ли у них долгов.

"Прежде чем собирать чемоданы обратитесь в службу судебных приставов для уточнения информации, нет ли у вас непогашенных долгов и не вынесено ли в отношении вас постановление об ограничении права на выезд за пределы РФ", сообщается в пресс-релизе столичного управления ФССП.

Узнать о наличии или отсутствии задолженности можно на официальном интернет-сайте УФССП России по Москве. В разделе "Информационные системы" находится подраздел "Банк данных исполнительных производств". Чтобы получить информацию о задолженности, достаточно ввести в соответствующем поле ФИО и дату рождения гражданина.

При наличии исполнительного производства система выдаст информацию с указанием суммы задолженности и контактными данными отдела судебных приставов, куда следует обращаться за дополнительной информацией.

Чтобы узнать, вынесено ли в отношении гражданина постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ, необходимо обратиться лично в отдел судебных приставов по месту регистрации в приемные дни. График приема граждан можно посмотреть здесь.

Для получения информации необходимо предъявить паспорт. Информация предоставляется в рабочие дни с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов).