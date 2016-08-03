Должники и взыскатели получат доступ к базе приставов через портал госуслуг

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Должники и взыскатели смогут зайти в личный кабинет на сайте судебных приставов через портал госуслуг. Об этом m24.ru рассказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ ФССП России Оксана Пулина. С помощью личного кабинета заинтересованные стороны могут подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу, а также отслеживать ход судебного производства. Сервис работает в тестовом режиме, до конца года планируется запуск расширенного функционала.

"Сейчас ведется работа по личному кабинету исполнительного производства. В нем обе стороны – должники и взыскатели – могут узнавать сведения по своему исполнительному производству. Для входа в систему необходимо ввести уникальный код, который един с порталом госуслуг", – рассказала Пулина.

При этом у должника, взыскателя или их законных представителей отпадет необходимость личного визита к судебному приставу. Пока сервис работает в тестовом режиме, до конца года планируется запустить его расширенный функционал.

Эксперт правового совета столичного ГУ МВД, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов уверен, что электронный доступ к базе приставов упростит процесс взыскания долгов. "Особенно актуально для матери-одиночки, которая пытается получить алименты со своего бывшего супруга. Больше ей не придется тратить время на походы к приставу – она может отслеживать ход процесса онлайн. С другой стороны, сам должник может подать ходатайство, если возникнет какая-либо ошибка", – сказал он. Кроме того, сервис снизит нагрузку и на саму систему ФССП. Приставы сэкономят время на личном общении с участниками исполнительного производства.

Директор московского регионального общественного Фонда содействия правопорядку, подполковник запаса полиции Олег Иванников считает, что новый сервис не поможет в борьбе со злостными неплательщиками.

"Начинание будет актуально лишь для тех граждан, у которых небольшие задолженности. Они смогут зайти, узнать и оплатить. Но злостные неплательщики, как правило, прекрасно знают, сколько они должны государству. И намеренно скрываются от приставов. Едва ли они станут пользоваться этим ресурсом, и также вряд ли он заставит их заплатить долги", – пояснил эксперт.

С начала года столичные приставы ограничили в праве выезда за пределы России более 47,5 тысячи москвичей за неоплаченные долги, из них 17 тысяч – за алименты. По сравнению с прошлым годом, число невыездных выросло почти в 1,5 раза. Всего же порядка миллиона жителей России не могут выехать за пределы родины из-за долгов, написал недавно в Twitter глава ФССП Артур Парфенчиков. Напомним, что запрет на выезд за рубеж вступает в силу, если сумма задолженности достигает 10 тысяч рублей. При этом решение о запрете на выезд имеет силу только в том случае, если был вынесен соответствующий судебный акт.

За последнее время был принят целый ряд санкций в отношении тех граждан, которые злостно уклоняются от оплаты штрафов и имеющихся задолженностей. С 15 января 2016 года порядка 300 тысяч водителей, пилотов и яхтсменов лишатся права управлять транспортными средствами из-за долгов. В категорию неплательщиков входят около 200 тысяч человек, которые не возместили причиненный вред, 100 тысяч человек – должники по алиментам и административным штрафам. Чтобы вернуть свое специальное право, им придется полностью погасить имеющиеся задолженности.