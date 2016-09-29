Поддельные документы для мигрантов изготавливали в Подмосковье

Сотрудники ФСБ обнаружили на территории Московской области семь подпольных типографий, на которых изготавливались документы для легализации в России иностранных граждан, сообщает ТАСС.

Поддельные документы предназначались в том числе и для лиц, причастных к террористической деятельности.

В ходе обысков были обнаружены инструкции по изготовлению документов, специальная компьютерная техника, более 200 фальшивых документов (паспорта, водительские удостоверения, патенты на работу), голограммы для изготовления паспортов (девять блоков).

Также изъяты поддельные штампы, в том числе для отметок о пересечении государственной границы РФ, и средства связи. Кроме того, в типографиях нашли наркотические вещества общим весом 1,5 килограмма.