Регистрация рождения и смерти в девяти столичных ЗАГСах прекращается

Фото: ИТАР-ТАСС
Девять отделов столичных ЗАГСов прекращают производить регистрацию рождения и смерти в своих помещениях. Об этом заявила начальник московского управления ЗАГС Ирина Муравьева.
Так, прекращается государственная регистрация рождения и смерти в помещениях Дмитровского, Зеленоградского, Измайловского, Кунцевского, Люблинского, Перовского, Солнцевского, Таганского и Чертановского отделов ЗАГС.
Это связано с открытием на части территории Москвы многофункциональных центров предоставления государственных услуг (МФЦ).
"Очень активно развиваются в Москве многофункциональные центры по месту жительства, где на сегодняшний день созданы удаленные рабочие места московских ЗАГСов и где наши сотрудники для удобства граждан также оказывают эти услуги. Мы предполагаем в 2014 году также очень активно продолжать переводить наши услуги туда", - уточнила Муравьева.
При этом часы работы сотрудников отделов ЗАГС в помещении конкретного МФЦ необходимо предварительно уточнять по телефонам.
