Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января 2014, 16:18

Общество

Регистрация рождения и смерти в девяти столичных ЗАГСах прекращается

Фото: ИТАР-ТАСС

Девять отделов столичных ЗАГСов прекращают производить регистрацию рождения и смерти в своих помещениях. Об этом заявила начальник московского управления ЗАГС Ирина Муравьева.

Ссылки по теме


Так, прекращается государственная регистрация рождения и смерти в помещениях Дмитровского, Зеленоградского, Измайловского, Кунцевского, Люблинского, Перовского, Солнцевского, Таганского и Чертановского отделов ЗАГС.

Это связано с открытием на части территории Москвы многофункциональных центров предоставления государственных услуг (МФЦ).

"Очень активно развиваются в Москве многофункциональные центры по месту жительства, где на сегодняшний день созданы удаленные рабочие места московских ЗАГСов и где наши сотрудники для удобства граждан также оказывают эти услуги. Мы предполагаем в 2014 году также очень активно продолжать переводить наши услуги туда", - уточнила Муравьева.

При этом часы работы сотрудников отделов ЗАГС в помещении конкретного МФЦ необходимо предварительно уточнять по телефонам.

Сайты по теме


Сюжет: Госуслуги в Москве
документы ЗАГСы оформление семейная и молодёжная политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика