WikiLeaks опубликовал новый пакет секретных документов ЦРУ

Фото: ТАСС/YAY

WikiLeaks опубликовал новую часть пакета секретных документов ЦРУ под названием "Плачущий ангел", сообщает "Газета.ру".

В частности, там представлена информация о взломе разведуправлением США телевизоров Samsung с функцией Smart TV. В WikiLeaks отмечают, что внутрь таких устройств помещался специальный микрофон.

Данный имплантат разрабатывался ЦРУ совместно с британской службой разведки MI5.

Ранее сообщалось, что власти США стараются арестовать основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Для этого они приготовили официальные документы обвинения.

Следователи нашли достаточно улик, чтобы доказать, что именно WikiLeaks помог бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварду Сноудену обнародовать секретные документы.