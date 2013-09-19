Регистрация рождения и смерти в восьми столичных ЗАГСах прекращается

Восемь отделов столичных ЗАГСов прекращают производить регистрацию рождения и смерти в своих помещениях, информирует пресс-служба Управления ЗАГС Москвы.

Так, с 1 октября прекращается государственная регистрация рождения и смерти в помещениях Дмитровского, Зеленоградского, Кунцевского, Люблинского, Перовского, Солнцевского, Таганского и Чертановского отделов ЗАГС.

Это связано с открытием на части территории Москвы многофункциональных центров предоставления государственных услуг (МФЦ).

"Государственная регистрация рождения (в т.ч. с одновременной регистрацией установления отцовства) и смерти этими отделами ЗАГС будет производиться только в помещениях МФЦ с понедельника по субботу включительно", - говорится в сообщении.

При этом часы работы сотрудников отделов ЗАГС в помещении конкретного МФЦ необходимо предварительно уточнять по телефонам.