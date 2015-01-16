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Жизнь в мире

16 января 2015, 14:43

ЦРУ рассекретило 99 документов о романе "Доктор Живаго"

документы Борис Пастернак ЦРУ жизнь в мире

Фото: ТАСС/Александр Неменов

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило 99 документов о романе Бориса Пастернака "Доктор Живаго".

Согласно бумагам, копии которых размещены на сайте ведомства, в 1957 году спецслужбы рекомендовали уделить роману больше внимания, чем остальным произведениям. Также в ЦРУ считали, что "Доктор Живаго" должен получить Нобелевскую премию – это поможет разрушению "железного занавеса".

Также, согласно рассекреченным данным, разведывательное управление способствовало продвижению других запрещенных в СССР произведений.

Добавим, что первое издание на русском языке организовало как раз ЦРУ. В частности, книгу могли получить советские туристы на Всемирной выставке в Брюсселе.

Американские разведчики отмечали, что эта книга "имеет огромное пропагандистское значение".

Роман "Доктор Живаго"

Роман "Доктор Живаго" Бориса Пастернака повествует о жизни русской интеллигенции на фоне революций, становления СССР и Великой Отечественной войны.

Автор за произведение получил Нобелевскую премию по литературе, но власти сочли роман "антисоветским" и Пастернаку пришлось отказаться от награды. Позже роман раскритиковали другие писатели, а вокруг Пастернака развернулась настоящая травля.

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