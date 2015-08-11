Единая база ЗАГСов не поможет найти забытую родню – эксперт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Данные российских ЗАГСов объединят в единую сеть. Минкомсвязи подготовило законопроект, предусматривающий создание единой системы учета записей актов гражданского состояния.

Историк, специалист по генеалогии Виталий Семенов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что со временем это позволит получать необходимые документы в разных городах, но не поможет составить генеалогическое древо.

"ЗАГС сейчас не имеет никакого отношения к генеалогии. Он относится к министерству юстиции и создан для сохранения информации, которая считается конфиденциальной. Эта база существует в Москве последние 20 лет.

Туда, вероятно, зальют еще какой-то объем информации. Это не имеет никакого отношения к генеалогии. Сейчас, чтобы получить свидетельство о рождении и браке, требуется целый ворох документов, подтверждающих родство. Это создано для того, чтобы было проще заказать свидетельство о рождении, например, в Чите или Улан-Удэ", – пояснил он.

В России создадут единую базу данных всех ЗАГСов

Эксперт также рассказал, как построить свое генеалогическое древо. По его словам, для этого нужно найти в архиве документы на самого последнего известного предка: свидетельство о рождении, браке, старые фотографии.

"Дальше нужно зарегистрироваться на каком-то генеалогическом форуме, и там вам подскажут, в какой архив нужно обратиться. Чтобы начать строить свое древо, нужно определить последнюю точку, которую вы знаете", – добавил он.

Как пишет "Российская газета", сейчас в большинстве регионов уже созданы или вот-вот появятся собственные электронные базы.

Напомним, в мае подмосковные депутаты подготовили поправки в федеральный закон "Об актах гражданского состояния", согласно которым молодоженам разрешат не менять все документы, кроме паспорта, после регистрации брака и смены фамилии.

Согласно документу, новобрачным, решившим взять фамилию супруга, придется менять только паспорт, а остальные документы, оформленные до брака, будут действительны при наличии справки из ЗАГСа о смене фамилии.

Их замена должна стать необязательной.