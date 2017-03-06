Продюсеры "Сноудена" взялись за фильм об антидопинговой системе

Фото: ZUMA/ТАСС

Документальный фильм об обратной стороне мировой антидопинговой системы снимут в США, сообщают "РИА Новости". Проект поддержали кинокомпании Global 3 Pictures и Another Way Production, продюсировавшие фильм "Сноуден" Оливера Стоуна.

По словам автора идеи, российского продюсера Константин Фама, съемки уже начались.

"Для меня основной вопрос: кто, как и почему решает судьбу спортсмена, употреблявшего допинг или наоборот – дисквалифицированного, но чистого? Ведь "жизнь" профессионального спортсмена очень коротка, и иногда вся ее кульминация сводится к одному крупному турниру", – подчеркнул Фам.

По словам продюсера Another Way Production Джона Хоффмана, фильм будет иметь "эффект разорвавшейся бомбы". Он отметил, что команда проекта собрала информацию, "которая полностью изменит представление о мировой системе борьбы с допингом".

По плану создателей, премьера состоится в преддверии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, то есть не позднее декабря. Фильм покажут крупнейшие американские телеканалы и стриминговые платформы. В Европе ведутся переговоры с телеканалом ARTE.