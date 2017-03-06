Продюсеры "Сноудена" взялись за фильм об антидопинговой системе

Фото: ZUMA/ТАСС
Документальный фильм об обратной стороне мировой антидопинговой системы снимут в США, сообщают "РИА Новости". Проект поддержали кинокомпании Global 3 Pictures и Another Way Production, продюсировавшие фильм "Сноуден" Оливера Стоуна.
По словам автора идеи, российского продюсера Константин Фама, съемки уже начались.
"Для меня основной вопрос: кто, как и почему решает судьбу спортсмена, употреблявшего допинг или наоборот – дисквалифицированного, но чистого? Ведь "жизнь" профессионального спортсмена очень коротка, и иногда вся ее кульминация сводится к одному крупному турниру", – подчеркнул Фам.
По словам продюсера Another Way Production Джона Хоффмана, фильм будет иметь "эффект разорвавшейся бомбы". Он отметил, что команда проекта собрала информацию, "которая полностью изменит представление о мировой системе борьбы с допингом".
По плану создателей, премьера состоится в преддверии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, то есть не позднее декабря. Фильм покажут крупнейшие американские телеканалы и стриминговые платформы. В Европе ведутся переговоры с телеканалом ARTE.
Президент отметил, что, несмотря на промахи в работе WADA и комиссии Макларена, Россия должна прислушаться к их рекомендациям, поскольку выявленные случаи употребления допинга в нашей стране были.
Вместе с тем, Путин вновь опроверг существование государственной системы поощрения допинга в России.
В заключение, президент высказал надежду на то, что Следственный комитет доведет до конца все расследования, связанные с допинг-скандалом в России, и выявит всех виновных в произошедшем.