Мосгордума предлагает обязать полицейских отчитываться о своих доходах

Полицейских могут обязать отчитываться о своих доходах, сообщает радио "Москва FM". Сейчас инициатива обсуждается в городском парламенте, после чего будут подготовлены поправки в законы "О полиции" и "О противодействии коррупции".

Если какая-либо покупка будет стоить дороже заработанного сотрудником полиции за 3 года, она должна быть конфискована государством.

Подобная мера поможет свести к минимуму коррупцию в правоохранительных органах, рассказал в эфире радиостанции председатель координационного совета Профсоюза сотрудников милиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин.

"Недавно принят закон, согласно которому налоговая инспекция может смотреть счета граждан в банке. Крупные покупки – свыше 50 тысяч рублей – можно будет приобрести только по безналичному расчету. Соответственно, сразу будет видно, какие покупки и за сколько совершают полицейские и их жены. Таким образом, коррупция изживет себя", - пояснил он.

Как сообщил "Известиям" председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников, ожидать эффекта от предлагаемых нововведений можно не ранее чем через три года. Он допускает, что от законодательных поправок можно отказаться в том случае, если в полиции будут актуализированы меры внутреннего контроля.

Ранее декларирование доходов и имущества было введено для чиновников и депутатов. Начиная с 2009 года, сведения публикуются на официальных сайтах госорганов и в СМИ. В Москве, согласно утвержденному Сергеем Собяниным порядку, мэр, его заместители, члены правительства должны будут декларировать расходы за предыдущий год не позднее 1 апреля. Другие высокопоставленные чиновники – до 30 апреля. Теперь сопоставлять доходы и расходы будут и стражи порядка.

Проверками достоверности представленных сведений занимаются комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов в каждом ведомстве, Прокуратура России, Федеральная налоговая служба и Совет по противодействию коррупции при президенте Российской Федерации.