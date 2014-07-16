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Москва 24

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16 июля 2014, 17:08

Полицейских могут обязать отчитываться о своих доходах

доходы полицейские имущество покупки налоговые службы

Мосгордума предлагает обязать полицейских отчитываться о своих доходах

Полицейских могут обязать отчитываться о своих доходах, сообщает радио "Москва FM". Сейчас инициатива обсуждается в городском парламенте, после чего будут подготовлены поправки в законы "О полиции" и "О противодействии коррупции".

Если какая-либо покупка будет стоить дороже заработанного сотрудником полиции за 3 года, она должна быть конфискована государством.

Подобная мера поможет свести к минимуму коррупцию в правоохранительных органах, рассказал в эфире радиостанции председатель координационного совета Профсоюза сотрудников милиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин.

"Недавно принят закон, согласно которому налоговая инспекция может смотреть счета граждан в банке. Крупные покупки – свыше 50 тысяч рублей – можно будет приобрести только по безналичному расчету. Соответственно, сразу будет видно, какие покупки и за сколько совершают полицейские и их жены. Таким образом, коррупция изживет себя", - пояснил он.

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Как сообщил "Известиям" председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников, ожидать эффекта от предлагаемых нововведений можно не ранее чем через три года. Он допускает, что от законодательных поправок можно отказаться в том случае, если в полиции будут актуализированы меры внутреннего контроля.

Ранее декларирование доходов и имущества было введено для чиновников и депутатов. Начиная с 2009 года, сведения публикуются на официальных сайтах госорганов и в СМИ. В Москве, согласно утвержденному Сергеем Собяниным порядку, мэр, его заместители, члены правительства должны будут декларировать расходы за предыдущий год не позднее 1 апреля. Другие высокопоставленные чиновники – до 30 апреля. Теперь сопоставлять доходы и расходы будут и стражи порядка.

Проверками достоверности представленных сведений занимаются комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов в каждом ведомстве, Прокуратура России, Федеральная налоговая служба и Совет по противодействию коррупции при президенте Российской Федерации.

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