Гости фестиваля Hinode будут рисовать манга, пить чай и выбирать кимоно онлайн

Фото: hinode.asia

25-26 апреля в Москве будет проходить IV Всероссийский фестиваль японской культуры Hinode. Посетители смогут посетить концерты, кинопоказы, мастер-классы по прическам и рисованию, лекции, выставки и ярмарку.

У читателей M24.ru есть возможность заочно поучаствовать в мероприятиях второго дня.

В 14.00 начнется мастер-класс по рисованию японских комиксов манга. Проведет его иллюстратор и дизайнер Томидзава Кирара. Она также работает диктором аудиокниг для приложения Mori-no ehonkan и озвучивает персонажей в популярных аниме.

В 15.00 гости фестиваля поучаствуют в чайной церемонии в компании квалифицированного мастера Имаидзуми Аико. Она много лет преподает свое искусство и читает лекции о японской культуре по всему миру.

А вечером, в 17.00, начнется дефиле-конкурс. Гости смогут больше узнать о традиционном японском кимоно и выбрать самую изящную и красивую модель.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.