Пользователи выберут новый дизайн столичного портала госуслуг

Фото: pgu.mos.ru

Московские власти объявили конкурс на разработку нового дизайна для портала госуслуг pgu.mos.ru.

Согласно условиям конкурса, участники должны предложить такой вариант интерфейса, который будет понятен и удобен для всех пользователей. При этом на поиск нужной услуги посетители портала не должны тратить много времени.

Как говорится в пресс-релизе департамента информационных технологий, ранее не все пользователи могли найти нужный сервис на портале, либо испытывали серьезные трудности с заполнением формы. После "перезагрузки" сайта он должен стать понятен даже тем, кто только учится работать на компьютере.

Участвовать в конкурсе могут разработчики из любой страны. Подать заявку можно до 25 апреля. Прием работ завершится 16 мая, после чего экспертная комиссия начнет оценивать представленные проекты. Победителя определит пользовательское голосование – шорт-лист работ, отобранных экспертами, появится на московском портале госуслуг 22 мая.

Работа по улучшению портала госуслуг началась в апреле. На первом этапе пользователям предложили рассортировать услуги по категориям так, как они считают более логичным. "Принципы навигации, выбранные москвичами, будут внедрены и на других официальных сайтах мэрии", ‒ отмечается в пресс-релизе ведомства.