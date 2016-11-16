"Мослекторий" покажет встречу с любимым дизайнером Пола Маккартни

17 ноября в Школе управления СКОЛКОВО состоится встреча с успешным британским бизнесменом и дизайнером сэром Полом Смитом.

В юности Пол мечтал стать велогонщиком, но угодил в страшную аварию и долго болел. Когда он поправился, организовал вечеринку. На ней Пол познакомился с художниками, которые и вдохновили его на рисование и создание одежды. За 50 лет творчества он проделал путь от 9-метрового магазинчика в Ноттингеме до одного из самых успешных модных предприятий с представительством в 73 странах.

Одежду его бренда носят музыканты Мик Джаггер и Пол Маккартни, актеры Гари Олдман, Джонни Депп и Даниэль Дэй-Льюис. Дизайнер является не только обладателем престижных наград, но и носит рыцарское звание, в которое в 2000 году его посвятила королева Елизавета II за особые заслуги.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 17 ноября в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

