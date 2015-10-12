Форма поиска по сайту

12 октября 2015, 17:51

Культура

LIVE: новая коллекция Валентина Юдашкина на Московской неделе моды

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

13 октября в Гостином дворе в рамках Московской недели моды Валентин Юдашкин покажет любителям красивых и элегантных вещей новую коллекцию. Маэстро как всегда экспериментирует с тканью и цветом, предлагает необычные комбинации классических и современных стилей и материалов.

Валентин Юдашкин – главный дизайнер марки Valentin Yudashkin и заслуженный художник России. Кутюрье стал первым российским дизайнером, получившим признание в Европе. С 1991 по 2000 годы его коллекции haute couture демонстрировались на Неделях высокой моды в Париже.

Московская неделя моды ведет свою историю с 1994 года. В течение семи дней проводятся дизайнерские показы и презентации, в которых участвуют дизайнеры, модельеры, представители промышленных компаний и фэшн-звезды.

Cмотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 13 октября в 20.00
  • Что: модный показ
  • Кто: Валентин Юдашкин
  • Кому смотреть: любителям фэшн

