LIVE: новая коллекция Валентина Юдашкина на Московской неделе моды

13 октября в Гостином дворе в рамках Московской недели моды Валентин Юдашкин покажет любителям красивых и элегантных вещей новую коллекцию. Маэстро как всегда экспериментирует с тканью и цветом, предлагает необычные комбинации классических и современных стилей и материалов.

Валентин Юдашкин – главный дизайнер марки Valentin Yudashkin и заслуженный художник России. Кутюрье стал первым российским дизайнером, получившим признание в Европе. С 1991 по 2000 годы его коллекции haute couture демонстрировались на Неделях высокой моды в Париже.

Московская неделя моды ведет свою историю с 1994 года. В течение семи дней проводятся дизайнерские показы и презентации, в которых участвуют дизайнеры, модельеры, представители промышленных компаний и фэшн-звезды.

