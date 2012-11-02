В "Гараже" выберут лучшего российского графического дизайнера

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице стартует конкурс на лучшего российского графического дизайнера. Мероприятие пройдет в форме практического семинара от директора швейцарского издательства JRP|Ringier Лионеля Бовье и арт-директора и главного дизайнера издательства Жиля Гавийе. Лучшему участнику доверят дизайн книг совместной издательской программы центра современной культуры "Гараж" и издательства Ad Marginem.

В семинаре примут участие десять перспективных российских дизайнеров в возрасте до 30 лет, которых выбрали на конкурсной основе. Это студенты и молодые профессионалы, сообщили организаторы проекта.

Оценивать работу ребят будут также вице-президент Академии графического дизайна, президент Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» Сергей Серов, представители Центра современной культуры "Гараж" и издательства Ad Marginem.

Практический семинар в "Гараже" пройдет 29 и 30 ноября.